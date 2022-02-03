Иван Кубраков: всё, на что способны деструктивно настроенные силы – это какие-то угрозы в интернете

Новости Беларуси. Правоохранители Беларуси не допустят хаоса накануне и во время референдума. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Правоохранители Беларуси не допустят хаоса накануне и во время референдума. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оперативная обстановка в стране полностью контролируется милицией и другими силовыми структурами. Проблемных вопросов и предпосылок к проведению несанкционированных мероприятий во время проведения референдума нет. Особое внимание правоохранители уделят участкам для голосования и членам комиссий. Никаких провокаций не допустят.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
На сегодня в Республике Беларусь оперативная обстановка спокойная и находится под контролем органов внутренних дел. Все то, на что сегодня способны деструктивно настроенные силы, которые, как правило, находятся не в Республике Беларусь, это какие-то угрозы в интернете, скрываясь под различными рода никами и так далее. Мы их всех знаем. Большинство, которые пытались угрожать как госслужащим, так и сотрудникам милиции – они задержаны.
Сохранность жизни и обеспечение безопасности жителей остается приоритетным направлением работы МВД. В 2022 году будет внедряться больше технических средств – мобильное наблюдение. Как в общественных местах, так и для контроля дорожной обстановки в целом.