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Иван Кубраков: всё, на что способны деструктивно настроенные силы – это какие-то угрозы в интернете

03 февраля 2022 12:55
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Новости Беларуси. Правоохранители Беларуси не допустят хаоса накануне и во время референдума. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Иван Кубраков: всё, на что способны деструктивно настроенные силы – это какие-то угрозы в интернете-1

Оперативная обстановка в стране полностью контролируется милицией и другими силовыми структурами. Проблемных вопросов и предпосылок к проведению несанкционированных мероприятий во время проведения референдума нет. Особое внимание правоохранители уделят участкам для голосования и членам комиссий. Никаких провокаций не допустят.  

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:  
На сегодня в Республике Беларусь оперативная обстановка спокойная и находится под контролем органов внутренних дел. Все то, на что сегодня способны деструктивно настроенные силы, которые, как правило, находятся не в Республике Беларусь, это какие-то угрозы в интернете, скрываясь под различными рода никами и так далее. Мы их всех знаем. Большинство, которые пытались угрожать как госслужащим, так и сотрудникам милиции – они задержаны.  

Иван Кубраков: всё, на что способны деструктивно настроенные силы – это какие-то угрозы в интернете-4

Сохранность жизни и обеспечение безопасности жителей остается приоритетным направлением работы МВД. В 2022 году будет внедряться больше технических средств – мобильное наблюдение. Как в общественных местах, так и для контроля дорожной обстановки в целом.

# Референдум # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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