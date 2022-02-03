Антон Кушнир об антиковидных мерах на Олимпиаде в Пекине: «На всех они влияют, как ни крути»

Елена Кругликова , ведущая ток-шоу: Гости игр: атлеты, делегации – всех разграничивают. У каждого будет свой коридор, ежедневные ПЦР, маски определенного типа. Как соревноваться в таких жестких условиях?

Новости Беларуси. Зимние Олимпийские игры-2022. С каким настроением подходят белорусские спортсмены к самому важному соревнованию, готовы ли они выложиться на полную и в каких видах спорта их ждут медали? Обо всем этом поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Антон Кушнир, олимпийский чемпион, бронзовый призер чемпионата мира по фристайлу:

Как соревноваться? Соревноваться всегда сложно, наверное. Условия будут разные. Я думаю, что с каждым разом будут они другие. А соревноваться можно и нужно.

Елена Кругликова:

Как-то повлияли это ограничения на вас?

Антон Кушнир:

Я думаю, на всех они влияют, как ни крути, на каждого человека. Очень важны люди, кадры и командная сплоченность.