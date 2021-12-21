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Сергей Рачков: уделяем внимание в первую очередь детским учреждениям, где особенно нуждаются во внимании

21 декабря 2021 14:46
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается самая душевная благотворительная новогодняя акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Рачков: уделяем внимание в первую очередь детским учреждениям, где особенно нуждаются во внимании-1

21 декабря с подарками сенаторы навестили Социально-педагогический центр Заводского района Минска. Это дом для малышей, по разным причинам оставшихся без родителей. Сегодня здесь 19 воспитанников.

Сергей Рачков: уделяем внимание в первую очередь детским учреждениям, где особенно нуждаются во внимании-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы стремимся в Совете Республики не только приходить с подарками, но самое главное – попытаться подарить теплоту своего сердца, души. Каждый сенатор посещает детское учреждение. Мы, конечно, уделяем внимание в первую очередь таким детским учреждениям, где детки особенно нуждаются во внимании и теплоте. Это детские приюты, коррекционные центры.

Сергей Рачков: уделяем внимание в первую очередь детским учреждениям, где особенно нуждаются во внимании-7

Уникальному проекту «Наши дети» уже больше двух десятков лет. Он проходит под патронатом Президента, который стоял у истоков зарождения этой трогательной белорусской традиции. Благодаря ей теплом и заботой окружены абсолютно все ребята, которым не хватает внимания близких. К слову, в эти дни волшебником может стать каждый желающий. Продолжится благотворительный марафон до старого Нового года.

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# Новый год # общество # Сергей Рачков # Фотофакт

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