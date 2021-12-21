Олег Новицкий: я по паспорту – гражданин России, по рождению – белорус

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 21 декабря встретился с одним из самых известных уроженцев нашей страны – космонавтом Олегом Новицким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Человек, который сплачивает два народа и настоящий патриот. Именно так Героя России охарактеризовал наш Президент. С Новицким они неоднократно встречались. В свои космические экспедиции он непременно берет белорусский флаг. После одного из полетов Олег Новицкий передал главе белорусского государства побывавшее в космосе знамя. Трепетное отношение космонавта к нашей стране может вызывать лишь уважение. О чем и сказал Александр Лукашенко. «Если что, маме отдашь». Александр Лукашенко наградил Олега Новицкого орденом Дружбы народов – читайте здесь.

А вообще во Дворец Независимости Новицкий приглашен по особому случаю. Президент вручил ему орден Дружбы народов. Глава государства отметил несправедливость того, что у Новицкого до сих пор не было высоких государственных наград Беларуси, учитывая заслуги перед нашей страной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот в нем белорусское, русское он внешне даже. И отчасти, наверное, даже что-то и украинское есть. Он – настоящий славянин. И то, что он делает для своей родины, он делает правильно. Рано или поздно ты придешь на эту землю, поэтому не надо терять своих корней. И он – истинный человек, который сплачивает народы. Александр Лукашенко и Олег Новицкий пообщались на разные темы. Недавно стало известно, что в рамках развития интеграции между Беларусью и Россией появится возможность отправить на МКС белорусского космонавта. Александр Лукашенко высказал надежду, что Олег Новицкий сможет подключиться к их отбору и подготовке к будущим полетам.

Олег Новицкий, летчик-космонавт, Герой России:

Действительно, получается, что я по паспорту – гражданин России, работаю в России, по рождению, происхождению, по национальности – белорус. И я не могу разделить наши две страны никак. Как сказал сегодня Президент, действительно, просто одно общее Отечество. Как предупреждали нас перед этим мероприятием, что беседа и встреча будут очень душевными, именно так и получилось. Наверное, мы заняли у Президента немножко больше времени, чем он располагал этим, тем не менее все остались очень довольны. Это было очень здорово, правда. Очень душевно.