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«Свадеб много переиграл». Житель Вилейки более 60 лет хранит в семье деревянный баян времён войны

21 декабря 2021 14:35
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Новости Беларуси. Семейный раритет. Вилейчанин получил необычное наследство – музыкальный немецкий трофей. Александру Соничу достался деревянный отцовский баян, купленный после войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Поближе со старинным музыкальным инструментом и историей его появления познакомилась наш корреспондент Юлия Прима.  

«Свадеб много переиграл». Житель Вилейки более 60 лет хранит в семье деревянный баян времён войны -1

Александру Соничу в наследство деревянный баян достался от отца. Музыкальный инструмент был приобретен после войны у реставратора. Это трофейный немецкий образец. Отец-баянист хоть и музыкального образования не имел, но зато слух был отменный. Когда его не стало, старинный инструмент долго пылился в шкафу в старом родительском доме. Находились и те, кто хотел купить баян.  

«Свадеб много переиграл». Житель Вилейки более 60 лет хранит в семье деревянный баян времён войны -4

Александр Сонич:  
Мы на свадьбе были, музыкантов надо было на ночлег оставить у нас. Ночевали и тоже разговорились, показывали им баян, они предлагали, чтобы мы продали баян. Не продали, потому что семейная реликвия. Много людей под него веселилось раньше и свадеб много переиграл. У нас уже находится лет наверное 60 или даже больше.  

Подробнее в видеоматериале.  

# Культура # общество # Юлия Прима # Фотофакт

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