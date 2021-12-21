«Свадеб много переиграл». Житель Вилейки более 60 лет хранит в семье деревянный баян времён войны

Александру Соничу в наследство деревянный баян достался от отца. Музыкальный инструмент был приобретен после войны у реставратора. Это трофейный немецкий образец. Отец-баянист хоть и музыкального образования не имел, но зато слух был отменный. Когда его не стало, старинный инструмент долго пылился в шкафу в старом родительском доме. Находились и те, кто хотел купить баян.

Александр Сонич:

Мы на свадьбе были, музыкантов надо было на ночлег оставить у нас. Ночевали и тоже разговорились, показывали им баян, они предлагали, чтобы мы продали баян. Не продали, потому что семейная реликвия. Много людей под него веселилось раньше и свадеб много переиграл. У нас уже находится лет наверное 60 или даже больше.