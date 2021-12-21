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«Я теперь спокойная во всём. И за детей, и за себя». В Минской области привились более 400 тысяч человек

21 декабря 2021 13:58
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Новости Беларуси. Стародорожский район – один из лидеров по темпам вакцинации против COVID-19 в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь привиты 46 % населения. Пункты вакцинации действуют как в центральной районной больнице, так и в амбулаториях и ФАПах. Всего же в области полный курс вакцинации прошли более 400 тысяч человек.  

Подробности в материале Анастасии Кончиц.  

«Я теперь спокойная во всём. И за детей, и за себя». В Минской области привились более 400 тысяч человек-1

В Щитковичской участковой больнице с самого утра многолюдно. На вакцинацию сюда может прийти любой желающий в удобное для него время. Сразу первичный осмотр врача. Здесь все строго: состояние проверяют по целому ряду показателей.  

«Я теперь спокойная во всём. И за детей, и за себя». В Минской области привились более 400 тысяч человек-4

Валентина Лиходиевская, заведующая Щитковичской участковой больницы:  
Измеряется артериальное давление, температура измеряется, сатурация измеряется. Спрашиваем, жалобы какие есть, какие заболевания он перенес. Есть ли аллергия на какие-то лекарства или какие-то аллергические реакции. И только после этого врач дает разрешение на прививку.  

«Я теперь спокойная во всём. И за детей, и за себя». В Минской области привились более 400 тысяч человек-7

Анастасии Кончиц, корреспондент:  
После прививки пациент 30 минут находится под наблюдением врача. Это нужно, чтобы убедиться, что все в порядке и нет аллергических реакций. В арсенале у врачей несколько видов вакцины – на выбор.  

Подробнее в видеоматериале.  

# Вакцинация # общество # Анастасии Кончиц # Валентина Лиходиевская # Светлана Шитова # Нина Катяк # Фотофакт

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