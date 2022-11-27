Сергей Рачков про Владимира Макея: «Особый талант дипломата, политика и руководителя»

Новости Беларуси. Многочисленные соболезнования продолжают поступать в связи со скоропостижной смертью Владимира Макея. Слова скорби и поддержки выражают главы МИД зарубежных государств, руководители иностранных дипмиссий в Беларуси, представители международных организаций, руководители министерств и ведомств, парламентарии. В МИД Беларуси открыта электронная книга памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Владимир Владимирович Макей внес значительный вклад в становление белорусской государственности. Особый талант дипломата, политика и руководителя проявился в годы, когда Владимир Владимирович занимал высокую должность министра иностранных дел Республики Беларусь. Владимира Владимировича уважали в Беларуси, в других странах мира за его принципиальность, за широту кругозора, профессионализм. Он, действительно, был незаурядным человеком, очень открытым. Совет Республики выражает искренние соболезнования семье Владимира Владимировича Макея, его родным и близким.

Владимира Макея не стало на 64-м году. Искренние соболезнования родным и близким главы МИД выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Похоронят дипломата на Восточном кладбище Минска.

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