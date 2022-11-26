Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Макея

Как сообщается в пресс-службе Президента, глава государства принёс свои соболезнования родственникам, друзьям и знакомым Владимира Макея.

Новости Беларуси. 26 ноября во второй половине дня стало известно , что ушёл из жизни министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.

Министр родился 5 августа 1958 года в деревне Некрашевичи Гродненской области. Он окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков и Дипломатическую академию МИД Австрии.

В 1980-1990-х Макей служил в ВС СССР и Беларуси, получил звание полковника запаса. В 2000-2008 году работал помощником Президента Беларуси, следующие четыре года – главной Администрации Президента Беларуси. 22 августа 2012 года был назначен министром иностранных дел Беларуси.

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