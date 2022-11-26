Прямой эфир

Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Макея

26 ноября 2022 15:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 26 ноября во второй половине дня стало известно, что ушёл из жизни министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.  

Как сообщается в пресс-службе Президента, глава государства принёс свои соболезнования родственникам, друзьям и знакомым Владимира Макея.  

Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Макея -1

Фото: instagram.com/belarusmfa 

Министр родился 5 августа 1958 года в деревне Некрашевичи Гродненской области. Он окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков и Дипломатическую академию МИД Австрии.  

В 1980-1990-х Макей служил в ВС СССР и Беларуси, получил звание полковника запаса. В 2000-2008 году работал помощником Президента Беларуси, следующие четыре года – главной Администрации Президента Беларуси. 22 августа 2012 года был назначен министром иностранных дел Беларуси.  

Читайте также:  

Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей  

«Меняется отношение к Беларуси». Владимир Макей в большом интервью телеканалу СТВ  

«Нам есть что предложить». Макей рассказал, что может оказаться в повестке предстоящего саммита ОДКБ  

# Некролог # общество # Владимир Макей # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Украина строит железобетонный забор. Обстановка на границе – в программе «Неделя»
26 ноября 2022 14:25

Украина строит железобетонный забор. Обстановка на границе – в программе «Неделя»

Маме, любимой и фронтовому товарищу. Посмотрите, какие стихи писал 17-летний солдат на войне
26 ноября 2022 14:22

Маме, любимой и фронтовому товарищу. Посмотрите, какие стихи писал 17-летний солдат на войне

Карпенков о военно-патриотических клубах: Минобразования разработало систему бонусов, наши дети имеют льготы
26 ноября 2022 14:22

Карпенков о военно-патриотических клубах: Минобразования разработало систему бонусов, наши дети имеют льготы