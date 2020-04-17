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Макс Лоренс: будьте сильными и терпеливыми, берегите своих родителей и детей. Придерживаетесь простых правил

17 апреля 2020 14:13
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Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.

Макс Лоренс: будьте сильными и терпеливыми, берегите своих родителей и детей. Придерживаетесь простых правил-1

Макс Лоренс, певец:
Дорогие белорусы! В этот непростой для нас момент времени я хочу вас поддержать. Именно сейчас как никогда мы должны быть с вами едины. Будьте сильными и терпеливыми, берегите своих родителей и детей. Придерживайтесь простых правил, которых придерживается весь мир.

Особые слова благодарности я хочу передать нашим медицинским работникам, которые каждый день и каждую минуту спасают наши жизни.

Макс Лоренс: будьте сильными и терпеливыми, берегите своих родителей и детей. Придерживаетесь простых правил-4

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# Коронавирус # общество # Макс Лоренс # Фотофакт

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