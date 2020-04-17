Макс Лоренс: будьте сильными и терпеливыми, берегите своих родителей и детей. Придерживаетесь простых правил

Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.
Макс Лоренс, певец:
Дорогие белорусы! В этот непростой для нас момент времени я хочу вас поддержать. Именно сейчас как никогда мы должны быть с вами едины. Будьте сильными и терпеливыми, берегите своих родителей и детей. Придерживайтесь простых правил, которых придерживается весь мир.
Особые слова благодарности я хочу передать нашим медицинским работникам, которые каждый день и каждую минуту спасают наши жизни.