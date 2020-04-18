«Как научился ходить, нужно было пол подметать». Архиепископ Гурий рассказал о детстве

Архиепископ Гурий принял участие в программе «В людях».
«У неё была онкология, врачи отправили умирать». Архиепископ Гурий рассказал об исцелении у Жировичской иконы Божией Матери
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
У Вас в семье, где Вы выросли, было шестеро детей. Кем были Ваши родители?
Архиепископ Гурий, наместник Свято-Успенского Жировичского монастыря:
Обычными рабочими. Но завод был при Полоцке организован, недалеко от Полоцка, и там родители трудились всю свою сознательную жизнь.
Вадим Щеглов:
Какие воспоминания из детства у Вас?
Архиепископ Гурий:
Детские воспоминания всегда радостные. Всё-таки, дети беззаботные. Труди и заботы о пропитании лежат на родителях, хотя у нас с детства всех приучали к труду. С самого малого возраста, как научился ходить, нужно было пол подметать, потом посуду мыть, потом помогать по хозяйству справляться.
Также в интервью архиепископ Гурий рассказал:
– какой должна быть молитва во время пандемии
– будут ли изменения в программе празднования 500-летия Жировичской обители
– как в юности лобовая авария повлияла на его веру
– почему наше тело – автомобиль
– о хобби
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