«Как научился ходить, нужно было пол подметать». Архиепископ Гурий рассказал о детстве

Архиепископ Гурий принял участие в программе «В людях».

«У неё была онкология, врачи отправили умирать». Архиепископ Гурий рассказал об исцелении у Жировичской иконы Божией Матери

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

У Вас в семье, где Вы выросли, было шестеро детей. Кем были Ваши родители?

Архиепископ Гурий, наместник Свято-Успенского Жировичского монастыря:

Обычными рабочими. Но завод был при Полоцке организован, недалеко от Полоцка, и там родители трудились всю свою сознательную жизнь.

Вадим Щеглов:

Какие воспоминания из детства у Вас?