«У неё была онкология, врачи отправили умирать». Архиепископ Гурий рассказал об исцелении у Жировичской иконы Божией Матери

Вадим Щеглов: А в чем её сила?

Это его очень озадачило, а через некоторое время пастушки принесли опять же ту же икону, которую они вновь нашли на том же дереве. И после этого помещик этот задумался, понял, что это необычайная находка и приехал на то место, сюда, где было явление иконы, помолился и дал обет построить здесь храм.

Архиепископ Гурий, наместник Свято-Успенского Жировичского монастыря: Из того, что мы знаем из предания, 550 лет тому назад было явление иконы Божией Матери, и как раз на этом месте росла груша. И пастушки, которые пасли стадо помещика Солтана, заметили необычайное сияние, исходившее от груши. Когда подошли поближе, увидели маленькую икону, от которой исходило сияние. Они отнесли её своему помещику, но он не придал особого значения – икона маленькая была, на камне – и положил в ларец свой. Ну а когда хотел показать гостям, то икону не обнаружил.

Архиепископ Гурий:

И по сей день от этой иконы совершаются чудеса по молитве.

Вадим Щеглов:

Какие случаи чуда?

«У нас появилась долгожданная дочь». Чудеса иконы Жировичской Божией Матери

Архиепископ Гурий:

Одно, я считаю, из таких современных случаев – то, что, как говорится, у нас перед глазами – одна раба Божия (сейчас она инокиня Евдокия), правда уже возраст у неё – девятый десяток, она уже дома находится, но здесь около 20 лет трудилась. То есть у неё была онкология, последняя стадия, врачи отправили умирать. Но умирать никому не хочется. Вот она приехала, помолилась усердно у иконы чудотворной, окуналась в источники и исцелилась.

Самое главное, я считаю, что здесь исцеляются души. Души, которые повреждены грехом, испытывая страдания, бессмыслицу в жизни. Вот когда молятся, приезжают, исцеляются. Есть такая пословица, что к пустому колодцу за водой не ходят.

Также в интервью архиепископ Гурий рассказал:

– какой должна быть молитва во время пандемии

– будут ли изменения в программе празднования 500-летия Жировичской обители

– как в юности лобовая авария повлияла на его веру

– почему наше тело – автомобиль

– о родителях, детстве и хобби

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