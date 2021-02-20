«Здесь встреча всех положительных эмоций». Что говорили участники «Гомельской лыжни-2021»?

Новости Беларуси. Большой праздник спорта, активного образа жизни и снежной погоды. «Гомельская лыжня» собрала более тысячи любителей зимнего вида спорта и по праву приняла статус самой массовой лыжной гонки года в областном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовало мероприятие с VIP-этапа. В нем приняли участие представители местной власти, силовых ведомств, МЧС и команды профсоюзов.

Но главное сражение развернулось уже в массовом забеге: спортсмены-любители соревновались сразу в пяти возрастных группах, отдельно среди мужчин и женщин. На кону было не только звание победителей, но и возможность представлять регион. Лучшие спортсмены войдут в состав областной сборной, которая примет участие во всебелорусской лыжне.

Не только лыжные, а любые праздники важны сегодня. Это единство, это наша какая-то хорошая энергия, которая даст зарядку на целый год, потому что снег скоро уйдет. Все-таки здесь встреча всех положительных эмоций, мы так думаем.

Супер! Все просто замечательно, гонка великолепная, снег великолепный, организация – я просто полна впечатлений.

Здорово, что у нас проходят такого вида мероприятия, соревнования. Очень весело, красиво все организовано. Люди должны, я думаю, посещать и стремиться к тому, чтобы проводить свой досуг таким образом.