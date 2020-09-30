Зачем Макрон встречался с Тихановской и какие впечатления остались у президента Франции? Мнение политолога Сергея Мусиенко

Новости Беларуси. Обсудим уже состоявшуюся встречу Макрона и планируемую встречу Меркель с госпожой Тихановской. В студии в программы Новости «24 часа» на СТВ – политолог, руководитель аналитического центра «ЭКООМ» Сергей Мусиенко. «Это PR-составляющая. Он поймал рост рейтинга» Евгений Поболовец, СТВ:

Тихановская в Вильнюсе не так давно встречалась с Макроном, эта тема до сих пор обсуждается в СМИ. Как вы считаете, зачем французский президент встречался с этой женщиной?

Сергей Мусиенко, политолог, руководитель аналитического центра «ЭКООМ»:

Это PR-составляющая. Он поймал рост рейтинга якобы и на фоне возобновившихся акций «желтых жилетов», которые уже больше 2,5 лет происходят во Франции, уже стали таким европейским трендом. Там тысячи пострадавших – то же количество задержанных сопоставимо с Минском на прошедших выходных. Намного больше тяжелых случаев ранения: выбитые глаза, зубы, убитые. Там полиция жестче работает. Он, видимо, приехал обменяться опытом преследования полицейских французских. Схема вот этих сайтов, публикация списков, наверное, его заинтересовала. Видно, ему интересно, как это сделать в отношении своих полицейских или не допустить. Здесь сложно. Понимаете, зачем он с девушками встречается по Европе – это сложно сказать, или кто с ними встречается, кого она представляет – это другой вопрос. Алексей Мухин: заявление Макрона по Беларуси не соотносится с тем положением, которое развивается у него в стране

Евгений Поболовец:

В Германии также идут протесты. Была даже попытка Рейхстага, писали в СМИ. На выборах президента США будет очень жесткое противостояние демократов и республиканцев Сергей Мусиенко:

Вы знаете, и в Великобритании идут, и во Франции идут, и в Ирландии. Как это СМИ не рассказали про ирландские протесты? Они были довольно многочисленные для Дублина. Десятки тысяч человек у них были против карантина жесткого. Но в той же Болгарии идут уже протесты больше двух месяцев. Это такая мировая тенденция. Мы помним Гонконг – непрекращающиеся стычки, притом с захватом городов, США… То есть идет все к тому, что на выборах президента США будет очень жесткое противостояние демократов и республиканцев, к этому готовятся. Мы это увидели уже по первым дебатам кандидатов в президенты, то есть они оказались очень «демократичны»: один другого попросил заткнуться. Сергей Мусиенко: «Вспышка Карабахской войны – это желание втянуть Российскую Федерацию, неприкрытое» Евгений Поболовец:

Я почему заговорил про протесты в Германии, потому что есть анонс встречи Меркель с Тихановской. Что от этой встречи ждать? «Разочарование у президента Франции после встречи литовской, он не понял, с кем встречался» Сергей Мусиенко:

Ничего это не решает. Вы знаете, внутренняя от французов информация: разочарование у президента Франции после встречи литовской, он не понял, с кем встречался. Просто не понял. Он сам во многом не понимает. Он не понял – что, почему? Он же видит, с кем разговаривает, о чем, какой уровень диалога, какое решение. То есть он говорит обратиться к ОБСЕ по решению нашего вопроса, но здесь параллельно идет 30-летнее нерешение карабахского кризиса. Он знает, что ОБСЕ ничего не решает с участием Франции. Точно так же пять или шесть лет уже вопрос по Украине не решается с участием Франции и Германии.