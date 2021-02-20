Потепление продлится недолго. Какой будет погода в конце февраля и начале марта?

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 февраля из-за тумана. По северо-востоку пройдет мокрый снег, а местами и кратковременные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Днем воздух прогреется до +5 градусов.

Но в Белгидромете отмечают, потепление продлится недолго. До конца февраля температура будет на 6-9 градусов ниже нормы.