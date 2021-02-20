«Многие поняли, насколько всё зависит от качественной медицины». В Военной академии после ремонта начала работать поликлиника

Новости Беларуси. Лазарет на 60 коек, новое госпитальное и стоматологическое отделение, а также рентген-кабинет. В Военной академии после ремонта и модернизации к работе снова приступила поликлиника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Лазарет на 60 коек, новое госпитальное и стоматологическое отделение, а также рентген-кабинет. В Военной академии после ремонта и модернизации к работе снова приступила поликлиника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Консультацию и медицинскую помощь здесь смогут получить около 4,5 тысячи человек. Серьезно улучшены условия работы и для врачей. Причем строители сдержали слово – объект сдан до 23 февраля.
Открытие поликлиники стало настоящим подарком для военнослужащих.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
В последнее время в мире многие поняли, насколько все зависит от качественной медицины. В Вооруженных Силах мы уделяем самое пристальное внимание здоровью наших военнослужащих. Для этого должны иметься хорошие и качественные объекты, готовый персонал. За последнее время очень много сделано – в прошлом году мы ввели в эксплуатацию после капитального ремонта большое медицинское подразделение – медроту 72-го Объединенного учебного центра.
В Военной академии в 2021 году также начнутся масштабные работы в главном корпусе и в одном из общежитий. А на следующий год запланирован ремонт казармы и клуба «Ракетчик».