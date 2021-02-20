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«Многие поняли, насколько всё зависит от качественной медицины». В Военной академии после ремонта начала работать поликлиника

20 февраля 2021 12:15
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Новости Беларуси. Лазарет на 60 коек, новое госпитальное и стоматологическое отделение, а также рентген-кабинет. В Военной академии после ремонта и модернизации к работе снова приступила поликлиника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Многие поняли, насколько всё зависит от качественной медицины». В Военной академии после ремонта начала работать поликлиника-1

Консультацию и медицинскую помощь здесь смогут получить около 4,5 тысячи человек. Серьезно улучшены условия работы и для врачей. Причем строители сдержали слово – объект сдан до 23 февраля.

«Многие поняли, насколько всё зависит от качественной медицины». В Военной академии после ремонта начала работать поликлиника-4

Открытие поликлиники стало настоящим подарком для военнослужащих.

«Многие поняли, насколько всё зависит от качественной медицины». В Военной академии после ремонта начала работать поликлиника-7

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
В последнее время в мире многие поняли, насколько все зависит от качественной медицины. В Вооруженных Силах мы уделяем самое пристальное внимание здоровью наших военнослужащих. Для этого должны иметься хорошие и качественные объекты, готовый персонал. За последнее время очень много сделано – в прошлом году мы ввели в эксплуатацию после капитального ремонта большое медицинское подразделение – медроту 72-го Объединенного учебного центра.

«Многие поняли, насколько всё зависит от качественной медицины». В Военной академии после ремонта начала работать поликлиника-10

В Военной академии в 2021 году также начнутся масштабные работы в главном корпусе и в одном из общежитий. А на следующий год запланирован ремонт казармы и клуба «Ракетчик».

# Учреждения здравоохранения # общество # Виктор Хренин # Фотофакт

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