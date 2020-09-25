«Ни до чего бы это не довело всё равно». Что думают о призывах к забастовкам работники крупных предприятий Пинска?

Новости Беларуси. В ответ на призывы остановить производства, белорусские рабочие продолжают трудиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взять, к примеру, Пинск. За почетным статусом города-экспортера стоит многолетний труд горожан. Неудивительно, что заводчане сегодня выбирают стабильность и благополучие.

В Пинске на долю промышленных предприятий приходится почти 98 % экспорта. А индустриальными флагманами города являются «Амкодор» и «Кузлитмаш». «Амкодор». В структуре более 30 предприятий и около 7 тысяч сотрудников, тысячи наименований товарной продукции собственного производства. Свыше 120 моделей спецтехники эксплуатируется более чем в 30 странах.

«Кузлитмаш». Более 700 высококвалифицированных рабочих, свыше 50 наименований кузнечно-прессового-литейного оборудования, почти 50 тысяч квадратных метров производственных площадей.

Почти половина продукции, выпускаемой в городе, отправляется на экспорт в 35 стран дальнего и ближнего зарубежья. Времени на забастовку попросту нет.

Александр Климовец, начальник сборочного цеха ОАО «Амкодор»:

Деньги с воздуха точно не падают. Работая на этом заводе, знаешь, как тяжело они достаются.





Александр Аксенчик, мастер ОАО «Амкодор»:

Семья есть, дети, хочется какой-то стабильности, процветания.







Сергей Выберанец, оператор-станковик 4-го разряда ОАО «Кузлитмаш»:

Особо в этом смысла никакого не было, в бастовании. Ни до чего бы это не довело все равно.





Борис Волк, фрезеровщик 5-го разряда ОАО «Кузлитмаш»:

У нас здесь такого не было. Где-то, может, те, кто не работали, шоркались – я так скажу грубо – по Пинску. А все наши ребята, которые работают здесь, в этом не участвовали.

По мнению работников предприятия, те, кто призывают к забастовкам, оторваны от реальности. И в погоне за тем светлым будущим, которое обещает оппозиция, страну ждет прямой путь в никуда.

Сергей Выберанец:

Я здесь работаю уже 10 лет, я и не собирался отсюда уходить. Александр Аксенчик:

Наш завод – это что-то замечательное и прекрасное. Всегда хотелось стабильности и какого-то благополучия.

Борис Волк:

Вам дикий Запад что-то даст, чтобы было лучше здесь? Хуже будет. Мы будем ниже их. Они думают, что будут жить как на диком Западе? Никогда в жизни вам никто это не даст, а ниже плинтуса будем.