В Минске продолжаются осенние сельхозярмарки. Все адреса

Они пройдут в каждом районе. Главная площадка, как и прежде, у «Чижовка-Арены». В выходные минчан приглашают купить овощи и фрукты, мясомолочную и рыбную продукцию, а также саженцы. Пожилым помогут с доставкой товара на дом.