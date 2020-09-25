В Минске продолжаются осенние сельхозярмарки. Все адреса

Новости Беларуси. В Минске продолжается сезон осенних сельхозярмарок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске продолжается сезон осенних сельхозярмарок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Они пройдут в каждом районе. Главная площадка, как и прежде, у «Чижовка-Арены». В выходные минчан приглашают купить овощи и фрукты, мясомолочную и рыбную продукцию, а также саженцы. Пожилым помогут с доставкой товара на дом.
За покупками приглашают с 10:00 до 16:00.