«Немногие имеют такую роскошь». Почему белорусы заслужили День Независимости?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День Независимости Беларуси и победу над абсолютным злом. Донбасс на связи. Пообщаемся с журналистом из Донецка Игорем Гомольским. В гостях – философ-евразиец Алексей Дзермант. Григорий Азаренок, СТВ:

Мы как раз имеем привилегию быть независимыми от этого мирового кагала, от страшного Запада. Мы имеем эту привилегию. И мы реально можем праздновать День Независимости.

Алексей Дзермант, политолог:

Да, потому что имеем основания. И этот праздник заслуженный. Мы, во-первых, эту независимость действительно отстояли во время Великой Отечественной войны, это настоящая независимость от абсолютного зла, и мы вместе с другими народами Советского Союза добыли эту Победу и принесли миру эту Победу. Но и во время распада мы пошли тем путем, когда смогли сохранить самостоятельность принятия решений, их исполнения, самостоятельность мышления. Немногие страны это смогли сделать, наверное, из постсоветских четыре максимум, а остальные 10 или 11 сдали свою независимость, продали ее, обменяли на какие-то деньги от нового патрона или на всякие ништяки, которые он им обещал.

Поэтому это действительно серьезная привилегия, это богатство, которое мало кто имеет, но Беларусь, так получилось, благодаря уму, мудрости народа, нашего лидера это получилось, и это уважают, и уважает такая огромная страна, как Китай, Россия, которая относится очень чутко к нашим чаяниям, желаниям и почти всегда идет навстречу. И мы видим, насколько сейчас мы близки, потому что сняты все самые последние препоны, а самое главное, что мы понимаем, кто эти препоны чинил. В России, например, вся эта пятая колонна либеральная, куда она сейчас улетела. И в этом плане наша независимость, конечно, обеспечена стратегическим выбором нашего руководства, выбором в идеологии, в ценностях, в союзниках, в партнерах, в той политико-экономической модели, которую мы выстраиваем. Потому что какая независимость, если ты продал всю свою собственность Западу или инвесторам со всего мира? Какая это независимость, если они будут контролировать всю твою экономику?