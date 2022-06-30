«Давайте мы её начнем дробить». Дзермант о планах Запада на Россию

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День Независимости Беларуси и победу над абсолютным злом. Донбасс на связи. Пообщаемся с журналистом из Донецка Игорем Гомольским. В гостях – философ-евразиец Алексей Дзермант.
Григорий Азаренок, СТВ:
Что перед ними маячит? Зачем им уничтожение России? Уничтожение, разграбление России – это их золотая мечта со времен Александра Невского. Какая перед ними цель?
Алексей Дзермант, политолог:
Когда СССР распался, у Запада возникла иллюзия, что свергли строй, который нам не нравился, был отвратительный для западного капитализма, для демократии их так называемой. Часть людей на западе подумала: свергли строй, страшную красную диктатуру, теперь можно попытаться интегрировать Россию. И в России на это согласились. Они тоже к этому стремились. Элиты нашли консенсус. Демонтируем Советский Союз и объединяемся. Но не получилось. Во-первых, в России поняли, что целиком страну не получается интегрировать.
Григорий Азаренок:
Им сказали: давайте, но по частям.
Алексей Дзермант:
Это позднее чуть пришло. И на Западе смотрят: слушайте, если мы пустим Россию в НАТО или в ЕС, изменится вся балансировка этих организаций. Не США уже будут там управлять, а появится пусть ослабленный, не коммунистический, но голос России. Часть элит, прежде всего англосаксы, решили: нет, давайте мы ее начнем дробить. Отсюда поддержка чеченского сепаратизма, иного через проксигосударства.
Григорий Азаренок:
На Урале валюту печатали уже.
Алексей Дзермант:
Да. Пантюркизма, исламизма и этих всех вещей, которые разваливали Россию. И российское руководство приходит к выводу: мы не можем с Западом мирно сосуществовать, он все время хочет нас уничтожить. Поэтому цель сейчас у Запада более глубокая и опасная – добить. Вот тогда они поняли, что совершили ошибку, что даже несмотря на Ельцина, они позволили России подняться. Возник Путин, возникла новая армия, и Россия действительно окрепла. А вот сейчас они хотят ее добить. Максимально ослабить, чтобы был удар по экономике, по благосостоянию людей. Военный удар через Украину. И затем распад и уже дробить ее по частям, делить ресурсы. Сейчас цель их такая. Именно поэтому идут такие опасные провокации типа блокады Калининградской области. Именно поэтому Украину накачивают и будут накачивать дальше. Им нужно сейчас обескровить максимально, чтобы Россия начала шататься и в итоге распадаться.
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