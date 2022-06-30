«Давайте мы её начнем дробить». Дзермант о планах Запада на Россию

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День Независимости Беларуси и победу над абсолютным злом. Донбасс на связи. Пообщаемся с журналистом из Донецка Игорем Гомольским. В гостях – философ-евразиец Алексей Дзермант.

Григорий Азаренок, СТВ:

Что перед ними маячит? Зачем им уничтожение России? Уничтожение, разграбление России – это их золотая мечта со времен Александра Невского. Какая перед ними цель?

Алексей Дзермант, политолог:

Когда СССР распался, у Запада возникла иллюзия, что свергли строй, который нам не нравился, был отвратительный для западного капитализма, для демократии их так называемой. Часть людей на западе подумала: свергли строй, страшную красную диктатуру, теперь можно попытаться интегрировать Россию. И в России на это согласились. Они тоже к этому стремились. Элиты нашли консенсус. Демонтируем Советский Союз и объединяемся. Но не получилось. Во-первых, в России поняли, что целиком страну не получается интегрировать.

Григорий Азаренок:

Им сказали: давайте, но по частям.

Алексей Дзермант:

Это позднее чуть пришло. И на Западе смотрят: слушайте, если мы пустим Россию в НАТО или в ЕС, изменится вся балансировка этих организаций. Не США уже будут там управлять, а появится пусть ослабленный, не коммунистический, но голос России. Часть элит, прежде всего англосаксы, решили: нет, давайте мы ее начнем дробить. Отсюда поддержка чеченского сепаратизма, иного через проксигосударства.

Григорий Азаренок:

На Урале валюту печатали уже.