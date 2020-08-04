Сергей Клишевич о Послании Президента: мы услышали серьёзные посылы с точки зрения сохранения нашего суверенитета

Новости Беларуси. В Беларуси созданы все условия для того, чтобы выборы стали демократичным волеизъявлением народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии внеочередной сессии в Доме правительства.

Ситуация в Беларуси нагнетается, немалые финансовые средства вкладывают в то, чтобы «раскачать» страну, а также оторванными от реальности лозунгами сбить с толку молодежь. При этом внятной программы, способной улучшить жизнь людей, оппоненты власти не предлагают.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы сегодня услышали достаточно серьезные посылы с точки зрения сохранения нашего суверенитета и независимости страны, потому что сегодня это фундамент всех тех вопросов, о которых говорил Президент. Потому что если мы сохраним независимость, если будет Республика Беларусь (а я уверен, мы ее сохраним), то, безусловно, все эти вопросы будут лежать на повестке дня и мы их будем решать.