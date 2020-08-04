Андрей Савиных: надо выстраивать логику развития страны, чтобы выйти из кризиса не просто в плюсе, а с уверенностью в будущем

Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Президент абсолютно точно охарактеризовал состояние сегодняшнего мира. Мы действительно идем к очень сложным испытаниям. Хотел бы повторить его слова: возможно, что через пять лет мы просто не узнаем этот мир.

Действительно, нам нужно сегодня сплачиваться. Нам нужно действовать разумно, нам нужно действовать с головой. Нам ни в коем случае нельзя, скажем так, идти на поводу у эмоций – нам надо выстраивать логику развития нашей страны для того, чтобы выйти из этого кризиса не просто в плюсе, а с уверенностью в будущем. И не только для нашей страны, но и для нашего народа.