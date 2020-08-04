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Андрей Савиных: надо выстраивать логику развития страны, чтобы выйти из кризиса не просто в плюсе, а с уверенностью в будущем

04 августа 2020 14:33
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Шла речь и об экономических вопросах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь потеряла из-за торговых войн, несправедливых цен и дорогих кредитов 9,5 миллиарда долларов. Результат внешней зависимости от других стран. А ведь эта сумма – пенсии, стипендии, зарплаты белорусов. Поэтому в будущей пятилетке страна намерена реализовывать стратегию минимального влияния таких факторов. 

Андрей Савиных: надо выстраивать логику развития страны, чтобы выйти из кризиса не просто в плюсе, а с уверенностью в будущем-1

Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Президент абсолютно точно охарактеризовал состояние сегодняшнего мира. Мы действительно идем к очень сложным испытаниям. Хотел бы повторить его слова: возможно, что через пять лет мы просто не узнаем этот мир.

Действительно, нам нужно сегодня сплачиваться. Нам нужно действовать разумно, нам нужно действовать с головой. Нам ни в коем случае нельзя, скажем так, идти на поводу у эмоций – нам надо выстраивать логику развития нашей страны для того, чтобы выйти из этого кризиса не просто в плюсе, а с уверенностью в будущем. И не только для нашей страны, но и для нашего народа.

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # Экономика # Александр Лукашенко # Андрей Савиных # Фотофакт

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