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Кирилл Казаков: делая выбор, нужно обязательно подумать и проанализировать. Эмоции на этой неделе не помогут

04 августа 2020 19:18
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внутренняя и внешняя политика, условия жизни людей в регионах, зарплаты и пенсии, перспективы для бизнеса, развитие медицины. 

Кирилл Казаков: делая выбор, нужно обязательно подумать и проанализировать. Эмоции на этой неделе не помогут-1

Кирилл Казаков, исполняющий обязанности генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Государственные СМИ (вообще СМИ, которые придерживаются традиционной методологии, подходов к тому, как вещать) – мы в интернете все равно умудряемся побеждать. Мы не опускаемся. Это касается не только телеканала СТВ, это касается всего пула государственных СМИ как информационных агентств, как телеканалов, как радиостанций, которые умудряются, сохраняя журналистскую честь, рассказывать людям правду. И Президент действительно подчеркнул и сказал, что мы никогда не опустимся до уровня Telegram-каналов (хотя Telegram-каналы разные бывают).

В этом году, делая выбор, нужно обязательно подумать и проанализировать. Эмоции на этой неделе не помогут.

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Кирилл Казаков # Фотофакт

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