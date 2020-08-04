Председатель БСЖ: чтобы мы говорили о красивых вещах, люди должны быть сыты, обуты, иметь возможность образования

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внутренняя и внешняя политика, условия жизни людей в регионах, зарплаты и пенсии, перспективы для бизнеса, развитие медицины. Выступление Главы государства в таком формате – это ориентир для каждого белоруса.

Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин:

Для того чтобы мы говорили о красивых вещах и рассуждали, люди прежде всего должны быть сыты, обуты, иметь возможность своего образования, образования своих детей. И главное, чтобы были перспективы. Все сделать для того, чтобы молодежь двигала и развивала дальше нашу страну.

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