Более $3,5 тыс. Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

Цена фьючерсов на золото с поставкой в декабре 2025 года превысила рекордную отметку в $3 550 за тройскую унцию на бирже Comex. Об этом пишет ТАСС.

Цена в течение часа колебалась: вначале на уровне $3 550,20, после чего упала до $3 430,30, а затем опять увеличилась до $3 552,40.

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