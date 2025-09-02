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Более $3,5 тыс. Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

02 сентября 2025 07:49
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Более $3,5 тыс. Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум-0

Цена фьючерсов на золото с поставкой в декабре 2025 года превысила рекордную отметку в $3 550 за тройскую унцию на бирже Comex. Об этом пишет ТАСС.

Цена в течение часа колебалась: вначале на уровне $3 550,20, после чего упала до $3 430,30, а затем опять увеличилась до $3 552,40.

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