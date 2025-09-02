Фестиваль «Молодёжь в ритме знаний» объединил первокурсников вузов и колледжей Минска

Фестиваль «Молодежь в ритме знаний» объединил первокурсников вузов и колледжей столицы. Яркое событие сочетало в себе музыку, культуру и образовательные инициативы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, для юношей и девушек организовали интерактивную зону, на которой можно было весело и непринужденно провести время со сверстниками.

Алина Докучаева, секретарь первичной организации БРСМ БГПУ имени Максима Танка: Сюда мы пришли с активистами Белорусского государственного педагогического университета, в частности с первокурсниками, которых мы знакомим с деятельностью БРСМ, с нашей общественной организацией. Так как многие уже знакомы с нашей организацией еще со школы, некоторые только в процессе ознакомления.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Здесь самая активная молодежь города Минска. Ребята творческие, которые поделятся своими успехами, своими талантами. Для ребят это важный день. Все-таки поступив в университет или колледж, очень важно быстро войти в курс, адаптироваться, познакомиться друг с другом. И вот Дом молодежи – это такая локация, которая как раз и позволяет очень быстро войти в студенческую жизнь.

Подобные мероприятия – добрая столичная традиция в начале учебного года. Впервые оно прошло в Доме молодежи.