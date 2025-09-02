Мягкий сценарий. Магнитные планетарные бури начались на Земле

Продолжается геомагнитная буря, начавшаяся на Земле после выброса солнечной плазмы в ночь на понедельник. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По предварительным оценкам, она будет продолжаться не менее суток.

Пока что буря развивается по мягкому сценарию активности из-за положительной ориентации магнитного поля, однако к середине дня ожидается ее усиление до уровня G3.

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