Сергей Дик: «Президент обязательно уделит внимание именно тому непростому историческому пути, который прошёл наш народ»

Новости Беларуси. Предстоящее обращение Президента стало одной из главных тем заседания внеочередной сессии белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она открылась 27 января. Депутаты ожидают, что традиционно в своем выступлении Александр Лукашенко коснется наиболее важных ориентиров для государства.

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Год исторической памяти. И здесь, мне кажется, Президент обязательно уделит внимание именно тому непростому историческому пути, который прошел наш народ, государство, прежде чем оно обрело независимость и суверенитет. И обсуждение в коллективах на диалоговых площадках показало лично для меня, что этот вопрос именно для молодежи очень важен.

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