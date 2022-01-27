Прямой эфир

Сергей Дик: «Президент обязательно уделит внимание именно тому непростому историческому пути, который прошёл наш народ»

27 января 2022 18:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Предстоящее обращение Президента стало одной из главных тем заседания внеочередной сессии белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она открылась 27 января. Депутаты ожидают, что традиционно в своем выступлении Александр Лукашенко коснется наиболее важных ориентиров для государства.  

Оксана Семашко собрала мнения.  

Сергей Дик: «Президент обязательно уделит внимание именно тому непростому историческому пути, который прошёл наш народ»-1

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Год исторической памяти. И здесь, мне кажется, Президент обязательно уделит внимание именно тому непростому историческому пути, который прошел наш народ, государство, прежде чем оно обрело независимость и суверенитет. И обсуждение в коллективах на диалоговых площадках показало лично для меня, что этот вопрос именно для молодежи очень важен.

Читайте также:  

Людмила Кананович: «Каждый тезис Послания найдет своего адресата»  

Александр Маркевич о событиях в Казахстане: «Мы стояли в миллиметре о того, что там произошло»  

Любецкая: в Послании будут ответы на те вопросы, которые возникли в ходе общественного обсуждения по Конституции  

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Оксана Семашко # Сергей Дик # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Маркевич о событиях в Казахстане: «Мы стояли в миллиметре о того, что там произошло»
27 января 2022 18:38

Александр Маркевич о событиях в Казахстане: «Мы стояли в миллиметре о того, что там произошло»

«Мне это сложно, я с ней 10 лет в машине». Игорь Аксюта о том, почему не хотел говорить о смерти Смольской
27 января 2022 18:21

«Мне это сложно, я с ней 10 лет в машине». Игорь Аксюта о том, почему не хотел говорить о смерти Смольской

Экскурсии здесь расписаны. Экспозицию на тему блокадного Ленинграда в 28-й школе Витебска планируют расширить
27 января 2022 18:10

Экскурсии здесь расписаны. Экспозицию на тему блокадного Ленинграда в 28-й школе Витебска планируют расширить