Присягу на верность дали новобранцы Минского областного управления МЧС

Профессионализм, отвага и честь. Присягу на верность своему делу – спасению людей – дали новобранцы Минского областного управления МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония прошла у Кургана Славы. 59 новобранцев, в том числе 9 девушек, дали клятву, подтвердив свою готовность быть на страже безопасности. Они приняли на себя обязательства честно выполнять служебный долг, быть ответственными, профессиональными и мужественными, служить на благо родины. Поддержать их в важный и в то же время волнительный момент пришли родные и близкие.

Анна Ситница, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Логойского РОЧС: Присяга – это вот такая отправная точка, которая дает нам старт, что мы вот уже действительно спасатели, которые принесли клятву, и не можем подвести свою страну. Мы должны работать только на благо общества.

Валерий Войтехович, заместитель начальника Минского областного управления МЧС:

Я уверен, что сегодняшняя клятва, которую произнесли молодые работники, она будет сопровождать их на протяжении всей службы. Я уверен, что родители и родственники, которые сегодня присутствовали на этом торжественном мероприятии, будут гордиться своими сыновьями.

После торжественной церемонии, в память о погибших при освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков спасатели возложили цветы к мемориалу.