Армейский порядок на полях: военные комиссары поддерживают ход жатвы в регионах

Армейский порядок – в помощь белорусским аграриям. Военные комиссары Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей сейчас проводят много времени в полях. Это не просто формальные проверки, а выполнение прямого поручения Президента: помочь организовать работу на земле так же четко, как на военной службе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Офицеры сами выезжают в хозяйства, чтобы лично увидеть, как идет жатва, все ли в порядке с техникой и созданы ли нормальные условия для людей. Представители военкоматов по-простому, без лишней бюрократии, общаются с механизаторами и руководителями предприятий. Главное сейчас – поддержать аграриев, вовремя заметить и устранить любые недочеты, подставить плечо и сделать так, чтобы до последнего зернышка весь урожай был убран без потерь.

Дмитрий Годун, военный комиссар Минского района:

Цель этой работы – поднятие определенного морального духа у наших аграриев, механизаторов. Потому что армейский принцип «делай, как я» – это самая главная мотивация. Даже проводя сегодня беседу с нашими ребятами, мы вспоминали нашу молодость, как мы работали на зернотоках, каким образом это все осуществлялось на личном примере, на примере родителей, бабушек, дедушек. Вот это, наверное, самое главное, потому что так заведено у нас: хлеб – всему голова, и здесь по-другому быть не может.

Армейский подход к порядку и четкий контроль на местах помогают труженикам села работать максимально эффективно. Опыт показывает: военная собранность в разгар жатвы гарантирует продовольственную безопасность государства.