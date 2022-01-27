Людмила Кананович: «Каждый тезис Послания найдёт своего адресата»

Новости Беларуси. Предстоящее обращение Президента стало одной из главных тем заседания внеочередной сессии белорусского парламента. Она открылась 27 января в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Кананович, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я просто уверена, что каждый тезис Послания найдет своего адресата. Конечно, мы сегодня находимся в преддверии такого важного события, судьбоносного события – референдума. Отработав в округе, проводя в день более пяти встреч, я хочу сказать, что к нам граждане приходили подготовленные. Это очень радует. Заинтересованы. Наиболее активная часть населения – это все-таки молодежь и наш золотой фонд, люди пожилого возраста.