Арт-объект в виде электробуса «МАЗ 303» появился в Жодино

Рядом с обновленной автостанцией прописался электробус «МАЗ 303» в эксклюзивном футуристическом дизайне. Его установили у обновленной трассы Р-53, где уже завершилась реконструкция. Электробус в натуральную величину с эффектом ночной подсветки гармонично вписался в городской ландшафт и стал не просто декорацией, а символом того, что Жодино делает ставку на экологичные технологии и современный городской облик.

Александр Рубанцев, заместитель председателя Жодинского горисполкома:

Благодаря поддержке правительства Республики Беларусь и Минского областного исполнительного комитета в городе Жодино в марте 2024 года завершен пилотный проект по обеспечению города Жодино электротранспортом. В город Жодино поступило 14 комфортабельных электробусов низкопольных, которые позволяют с комфортом передвигаться жителям города Жодино и гостям в том числе. Во время реализации данного проекта возникла идея генерального директора Минского автомобильного завода реализовать пилотный проект и ознаменовать тем самым реализацию проекта, который у нас в рамках «Зеленого города» был реализован.

Жодино один из первых участников программы «Зеленый город». Кроме электротранспорта, здесь развивается зарядная и сервисная инфраструктура. В городе работает необычная станция динамической подзарядки гаджетов – еще один шаг к современному и удобному городу.