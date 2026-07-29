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РФ объявила Павла Дурова в международный розыск по делу о терроризме

29 июля 2026 07:46
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РФ объявила Павла Дурова в международный розыск по делу о терроризме-0

Основатель Telegram Павел Дуров объявлен в международный розыск, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

Как сообщается, Дурову вменяется содействие террористической деятельности. Администрацией мессенджера не были удалены каналы, которые использовали украинские спецслужбы в ходе подготовки терактов и массовых убийств. В числе прочих фигурирует присутствует сервис знакомств «Дайвинчик».

Украинские спецслужбы под видом якобы девушек знакомились с мужчинами из РФ, предлагали место встречи, заранее скидывая геолокацию, оплачивая им билеты в кинотеатров, концерты или подарки – применялись направленные фишинговые ссылки. Далее на связь с молодыми людьми выходили агенты Киева, которые представлялись сотрудниками российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Российских граждан задействовали в совершении нападений на силовиков, в поджогах объектов транспорта, энергетики и связи.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Павел Дуров

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