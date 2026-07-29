Силы ПВО РФ сбили почти 300 украинских БПЛА над российскими регионами за ночь

Средства ПВО России в течение ночи на 29 июля нейтрализовали порядка 295 украинских БЛА самолетного типа над российской территорией, передает РИА Новости.

В Минобороны РФ информировали, что дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили БПЛА ВСУ над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областями, над Краснодарским краем, Крымом, Чувашской Республикой, Республикой Татарстан и над водами Азовского и Черного морей.

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