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Экскурсии здесь расписаны. Экспозицию на тему блокадного Ленинграда в 28-й школе Витебска планируют расширить

27 января 2022 18:10
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Новости Беларуси. Сегодня, 27 января, есть повод еще раз обратиться к военной теме – 78 лет назад была снята блокада Ленинграда, сообщили в программе Новости 24 часа.  

Хлеб размером в два спичечных коробка. Что вспоминает белорус, переживший блокаду Ленинграда? – читайте здесь.   

Экскурсии здесь расписаны. Экспозицию на тему блокадного Ленинграда в 28-й школе Витебска планируют расширить-1

Виктор Пралич, корреспондент:  
А это единственная в нашей стране музейная экспозиция, посвященная блокадному Ленинграду. Находится она в 28-й школе Витебска. Создана по инициативе очевидцев тех страшных событий.  

Экскурсии здесь расписаны. Экспозицию на тему блокадного Ленинграда в 28-й школе Витебска планируют расширить-4

Трагические истории, муляж того самого кусочка хлеба, пропуска по территории города и даже ложка, которой принимал пищу композитор Дмитрий Шостакович. Весной музей планируют расширить. Но чтобы прочувствовать на себе все ужасы тех дней, достаточно и этого. На школьные каникулы здесь экскурсии план расписан на каждый день.  

Экскурсии здесь расписаны. Экспозицию на тему блокадного Ленинграда в 28-й школе Витебска планируют расширить-7

Алина Лешко, ученица средней школы № 28 Витебска:  
Мне нравится реакция маленьких детей, когда они заходят сюда. Они маленькие, несмышленые, толком ничего не знают о блокаде. Но очень интересно смотреть на их реакцию, как они оглядываются, смотрят на фотографии, им так все интересно, все расспрашивают искренне.  

Экскурсии здесь расписаны. Экспозицию на тему блокадного Ленинграда в 28-й школе Витебска планируют расширить-10

28 школа Витебска носит звание «Школы мира». Патриотическому воспитанию здесь уделяют большое внимание. Особенно героическим страницам Великой Отечественной войны. Связь поддерживают и с Санкт-Петербургом. Именно оттуда ребята сегодня получили видеообращение с благодарностью о том, что и мы помним, и знаем о трагедии. Мужественно сдерживал слезы в первом ряду и блокадник Олег Асинский.  

# Великая Отечественная война # общество # Виктор Пралич # Олег Асинский # Алина Лешко # Фотофакт

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