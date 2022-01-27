Экскурсии здесь расписаны. Экспозицию на тему блокадного Ленинграда в 28-й школе Витебска планируют расширить

Новости Беларуси. Сегодня, 27 января, есть повод еще раз обратиться к военной теме – 78 лет назад была снята блокада Ленинграда, сообщили в программе Новости 24 часа. Хлеб размером в два спичечных коробка. Что вспоминает белорус, переживший блокаду Ленинграда? – читайте здесь.

Виктор Пралич, корреспондент:

А это единственная в нашей стране музейная экспозиция, посвященная блокадному Ленинграду. Находится она в 28-й школе Витебска. Создана по инициативе очевидцев тех страшных событий.

Трагические истории, муляж того самого кусочка хлеба, пропуска по территории города и даже ложка, которой принимал пищу композитор Дмитрий Шостакович. Весной музей планируют расширить. Но чтобы прочувствовать на себе все ужасы тех дней, достаточно и этого. На школьные каникулы здесь экскурсии план расписан на каждый день.

Алина Лешко, ученица средней школы № 28 Витебска:

Мне нравится реакция маленьких детей, когда они заходят сюда. Они маленькие, несмышленые, толком ничего не знают о блокаде. Но очень интересно смотреть на их реакцию, как они оглядываются, смотрят на фотографии, им так все интересно, все расспрашивают искренне.