Экскурсии здесь расписаны. Экспозицию на тему блокадного Ленинграда в 28-й школе Витебска планируют расширить
Новости Беларуси. Сегодня, 27 января, есть повод еще раз обратиться к военной теме – 78 лет назад была снята блокада Ленинграда, сообщили в программе Новости 24 часа.
Хлеб размером в два спичечных коробка. Что вспоминает белорус, переживший блокаду Ленинграда? – читайте здесь.
Виктор Пралич, корреспондент:
А это единственная в нашей стране музейная экспозиция, посвященная блокадному Ленинграду. Находится она в 28-й школе Витебска. Создана по инициативе очевидцев тех страшных событий.
Трагические истории, муляж того самого кусочка хлеба, пропуска по территории города и даже ложка, которой принимал пищу композитор Дмитрий Шостакович. Весной музей планируют расширить. Но чтобы прочувствовать на себе все ужасы тех дней, достаточно и этого. На школьные каникулы здесь экскурсии план расписан на каждый день.
Алина Лешко, ученица средней школы № 28 Витебска:
Мне нравится реакция маленьких детей, когда они заходят сюда. Они маленькие, несмышленые, толком ничего не знают о блокаде. Но очень интересно смотреть на их реакцию, как они оглядываются, смотрят на фотографии, им так все интересно, все расспрашивают искренне.
28 школа Витебска носит звание «Школы мира». Патриотическому воспитанию здесь уделяют большое внимание. Особенно героическим страницам Великой Отечественной войны. Связь поддерживают и с Санкт-Петербургом. Именно оттуда ребята сегодня получили видеообращение с благодарностью о том, что и мы помним, и знаем о трагедии. Мужественно сдерживал слезы в первом ряду и блокадник Олег Асинский.