Александр Маркевич о событиях в Казахстане: «Мы стояли в миллиметре о того, что там произошло»

Новости Беларуси. Предстоящее обращение Президента стало одной из главных тем заседания внеочередной сессии белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она открылась 27 января. Депутаты ожидают, что традиционно в своем выступлении Александр Лукашенко коснется наиболее важных ориентиров для государства.

В Овальном зале сегодня говорили о том, что важно для каждого белоруса. О сохранении мира и благоразумия.

Александр Маркевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Последние события в Казахстане отчетливо показали, что мы стояли в миллиметре о того, что там произошло, то есть сотни жертв, тысячи людей, которые получили ранения, увечья, инфраструктура серьезно разрушена буквально за несколько дней, то, что создавалось десятилетиями и годами. И у нас люди хотят, чтобы мы развивались устойчиво, эволюционно.