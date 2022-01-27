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Александр Маркевич о событиях в Казахстане: «Мы стояли в миллиметре о того, что там произошло»

27 января 2022 18:38
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Новости Беларуси. Предстоящее обращение Президента стало одной из главных тем заседания внеочередной сессии белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она открылась 27 января. Депутаты ожидают, что традиционно в своем выступлении Александр Лукашенко коснется наиболее важных ориентиров для государства.  

Оксана Семашко собрала мнения.  

Александр Маркевич о событиях в Казахстане: «Мы стояли в миллиметре о того, что там произошло»-1

В Овальном зале сегодня говорили о том, что важно для каждого белоруса. О сохранении мира и благоразумия.  

Александр Маркевич о событиях в Казахстане: «Мы стояли в миллиметре о того, что там произошло»-3

Александр Маркевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Последние события в Казахстане отчетливо показали, что мы стояли в миллиметре о того, что там произошло, то есть сотни жертв, тысячи людей, которые получили ранения, увечья, инфраструктура серьезно разрушена буквально за несколько дней, то, что создавалось десятилетиями и годами. И у нас люди хотят, чтобы мы развивались устойчиво, эволюционно.  

Людмила Кананович: «Каждый тезис Послания найдет своего адресата». Читайте здесь.  

# Протесты в Казахстане # Оксана Семашко # Александр Маркевич

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