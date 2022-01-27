Любецкая: в Послании будут ответы на те вопросы, которые возникли в ходе общественного обсуждения по Конституции

Новости Беларуси. Предстоящее обращение Президента стало одной из главных тем заседания внеочередной сессии белорусского парламента. Она открылась 27 января в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военная безопасность, развитие торгово-экономических связей с другими странами, поддержка многодетных и сохранение исторической памяти. Депутаты Палаты представителей ожидают, что именно эти темы станут первоочередными на предстоящем Послании Президента. Парламентарии отмечают, что белорусское общество за последнее время повзрослело в политическом плане. Только в Палату представителей поступило 5 000 предложений по совершенствованию проекта обновленной Конституции. В документ будущих поколений будут заложены перспективы политического и социально-экономического развития нашей страны.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Уникальность Послания этого года обусловлена тем, что мы находимся на очень важном этапе реформирования государства, речь идет об этапе конституционного строительства. И очевидно, что в Послании будут ответы на те вопросы, которые возникли в ходе масштабного общественного обсуждения предлагаемого на референдум проекта Основного закона.