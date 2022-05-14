Наталья Кочанова побывала в школе Докшицкого района. Что подарили ребятам?

Новости Беларуси. В условиях санкционного давления на нашу страну небольшие предприятия – гаранты благополучия не только региона, но и страны в целом. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Спикер 14 мая провела выездное заседание Совета в Докшицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы обсуждались самые разные. Но в центре внимания – человек: комфортные условия жизни, выполнение социальных стандартов. Тему продолжит Виктор Пралич.

Докшицкий хлебозавод – важное для районного центра предприятие. Здесь трудятся более 100 человек. Мощности завода позволяют обеспечивать хлебобулочными изделиями не только Докшицы, но и соседей. Треть продукции и вовсе идет столичному потребителю. За три смены (а предприятие работает круглые сутки) выпекают почти 7 тонн свежих мучных изделий. ​Кочанова ознакомилась с работой Докшицкого хлебозавода. Читайте здесь. Производство хлеба – это высокотехнологический процесс. Предприятие не только сохраняет традиции и разрабатывает кулинарные новинки (к осени планируют освоить выпуск нового хлеба), но и модернизируется. Недавно здесь появилась линия по нарезке и упаковке хлеба. Кстати, отечественного производства.

Уже с этих полей в 2022 году впервые соберут урожай хлеба. Хотя еще в начале весны здесь стояли пустующие дома. Сельхозорганизация их снесла и включила земли в севооборот. Ни много ни мало – более двух гектаров. Выгода двойная: бесхозные постройки не портят вид деревни, земля работает – дает урожай. В ближайшее время будет создан единый реестр пустующих земель. Это позволит быстрее найти собственника заброшенного дома. Есть десятки примеров, когда хозяева уехали и оставили свои владения. Тогда как здания разрушаются и приходят в негодность. К тому же, сегодня много желающих и среди минчан, которые мечтают о жизни вдалеке от городской суеты. Люди с удовольствием приобрели бы землю и построили дом не в садоводческом товариществе, а в деревне, там, где много простора. Но для жизни должны быть созданы все условия.

Валерий Наумчик, председатель Парафьяновского сельсовета:

Работаем на основании указа 116 о работе с пустующими домами, где конкретно прописано, какая должна быть проделана работа, пошаговая процедура. Поэтому работа с лицами, имеющими право пользования, владения такими домами, проводится плодотворно.

К слову, над одним домом, судьба которого пока под вопросом, шефствуют учащиеся парафьяновской школы. Ребята следят за порядком на его территории. Здесь акцент на экологическом и трудовом обучении. Учреждение участвует в проекте «Школьный сад» для развития сельскохозяйственного предпринимательства.

Школа ежегодно становится призером как областных, так и республиканских конкурсов. Теперь поводов заявить о себе станет больше: ребятам подарили спортинвентарь, а также сертификат на покупку акустической системы.

Виктор Коростик, директор Парафьяновской средней школы:

Продукция эта экологически чистая. Не применяется никаких удобрений. Соответственно, дети получают экологически чистую продукцию. И это идет дополнение государственному питанию, которое получают сельские дети.

Кадровые вопросы на личном контроле держит глава государства. Особое внимание к местной вертикали власти. Для Президента нет периферии. Сильные регионы – задача ближайших лет. И залог успеха кроется в дисциплине. Производственной. Теперь даже в самых сложных для АПК регионах страны добились положительных результатов. Об этом Александр Лукашенко напомнил во время кадровой пятницы. Президент Беларуси: «Поднажали с осени прошлого года. Грубо говоря, гайки подкрутили». Читайте здесь.