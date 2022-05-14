Александр Лукашенко поздравил нового президента ОАЭ с избранием

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост президента Объединенных Арабских Эмиратов. Новый глава государства был избран 14 мая Высшим федеральным советом ОАЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Уверен, что богатый опыт государственной работы и искренняя преданность своей Родине будут способствовать дальнейшему успешному развитию Объединенных Арабских Эмиратов и процветанию дружественного эмиратского народа. Вас знают как настоящего друга Беларуси, который внес существенный личный вклад в формирование доверительных отношений между нашими странами на протяжении последних трех десятилетий.

Белорусский лидер также выразил убежденность, что совместными усилиями наши страны реализуют значительный потенциал двустороннего сотрудничества. Речь в первую очередь о таких сферах, как торговля, инвестиции, кредиты и финансы, наука и технологии.