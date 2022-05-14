Возложили цветы к красной каплице. 14 мая на Буйничском поле торжественно открылся трудовой семестр

Новости Беларуси. Трудовой семестр открыли 14 мая в Могилеве. Впервые площадкой для тожественного события стала не столица, а Буйничское поле – святое место для всех белорусов, где проходила линия советской обороны и шла сложная борьба за Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, в мирное время, отсюда трудовые путевки были вручены студентам всех вузов страны. Наши ребята будут работать не только в Беларуси. Они направятся в Якутию на Всероссийскую студенческую стройку «Север». А к проектам внутри страны присоединились новые предприятия. Среди них гиганты машиностроения – МТЗ и МАЗ, а также железная дорога. Всего заявки на трудоустройство уже подали 22 тысячи человек. Юлия Мычка с подробностями.

Эти значки – не дань моде. За каждым из них важное событие или приятное знакомство. Для Руслана Моржевского самый ценный вот этот металлический кирпич «Кузбасс 300». Он маленькое напоминание о первой, но большой стройке. В 2021 году студенческий отряд «Зодчие» из Новополоцка выиграл знамя международной стройки в Кемерово. Там белорусские ребята возводили социальные и спортивные объекты. И по результатам обошли 18 студотрядов из России и Казахстана.

Руслан Моржевский, студент Полоцкого государственного университета:

Мандраж, когда объявляют лучший отряд стройки. И когда называют студенческий строительный отряд «Зодчие», твой отряд, с гордостью несешь это звание.

С каждым годом работа студенческих отрядов набирает силу. Сегодня заявки на трудоустройство уже подали больше 22 тысяч человек. Сделать это можно легко с помощью чат-бота из любой точки страны. Официальный старт трудовому сезону дан на Буйничском поле. В Год исторической памяти на этом месте должен побывать каждый молодой белорус. Поэтому для всех гостей первым делом – экскурс в историю.

Участники мероприятия возложили цветы к красной каплице, установили на территории мемориала стилизованную табличку с QR-кодом в рамках проекта «Цифровая звезда», а уже после десятки студентов со всех вузов Беларуси получили путевки в свое трудовое лето. Сергеенко о трудовом семестре молодежи: ребята будут впервые трудиться на МАЗе, МТЗ, БЖД (здесь подробнее).