В БГУ прошла дискуссионная площадка по проекту Концепции нацбезопасности. Каким будет документ?

Новости Беларуси. На европейском континенте наблюдается масштабный военно-политический кризис, который ведет к разрушению региональной и глобальной безопасности. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Павел Муравейко на встрече со студентами и преподавателями БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня страны Запада предпринимают всяческие меры для эскалации кризиса. Настораживает расширение НАТО: Финляндия уже практически стала членом Альянса, на пути вступления находится и Швеция. В то же время происходит наращивание военных группировок. Проводятся масштабные учения. Их количество за последние годы выросло в три раза, а состав участников – в пять.

Олег Лешенюк, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

На любой контраргумент должны быть какие-то конкретные позиции со стороны в том числе Республики Беларусь. Не нужно учитывать то, что мы маленькое государство, мы в определенной мере играем значимую роль в региональной безопасности на Евразийском континенте. Поэтому реагировать государство должно соответствующим образом.

Глобальная милитаризация континента превышает все мыслимые параметры. В сравнении с прошлым годом военные расходы европейских стран возросли на 13 % и сегодня составляют почти 480 миллиардов долларов. Геополитическая обстановка в мире непосредственно влияет на безопасность нашей страны. Эти и другие факторы учтены в проекте новой Концепции нацбезопасности.

Павел Муравейко, первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:

Альянс сегодня проводит на территории Европы фактически четыре операции, в рамках которых объединенное вооруженное формирование Альянса дислоцируется в Европе в различных странах и составляет около 35 тысяч. Ко всем этим рискам, вызовам и угрозам наша система обеспечения национальной безопасности готова. Более того, они все проанализированы, сделан акцент и анализ, как они будут развиваться в перспективе. Все эти объекты нашли отражение в Концепции национальной безопасности.

Евгений Цариков, курсант военного факультета БГУ:

Концепция делает определенный выстрел в будущее. То есть Концепция – это такой документ, который должен быть актуальным ближайшие 10-15 лет. И тот проект Концепции, который мы имеем сегодня на рассмотрении, тот проект, который мы сегодня обсуждаем – это проект, который действительно во многом отвечает современным трендам.