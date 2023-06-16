В БГУ прошла дискуссионная площадка по проекту Концепции нацбезопасности. Каким будет документ?
Новости Беларуси. На европейском континенте наблюдается масштабный военно-политический кризис, который ведет к разрушению региональной и глобальной безопасности. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Павел Муравейко на встрече со студентами и преподавателями БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня страны Запада предпринимают всяческие меры для эскалации кризиса. Настораживает расширение НАТО: Финляндия уже практически стала членом Альянса, на пути вступления находится и Швеция. В то же время происходит наращивание военных группировок. Проводятся масштабные учения. Их количество за последние годы выросло в три раза, а состав участников – в пять.
Олег Лешенюк, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:
На любой контраргумент должны быть какие-то конкретные позиции со стороны в том числе Республики Беларусь. Не нужно учитывать то, что мы маленькое государство, мы в определенной мере играем значимую роль в региональной безопасности на Евразийском континенте. Поэтому реагировать государство должно соответствующим образом.
Глобальная милитаризация континента превышает все мыслимые параметры. В сравнении с прошлым годом военные расходы европейских стран возросли на 13 % и сегодня составляют почти 480 миллиардов долларов. Геополитическая обстановка в мире непосредственно влияет на безопасность нашей страны. Эти и другие факторы учтены в проекте новой Концепции нацбезопасности.
Павел Муравейко, первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:
Альянс сегодня проводит на территории Европы фактически четыре операции, в рамках которых объединенное вооруженное формирование Альянса дислоцируется в Европе в различных странах и составляет около 35 тысяч. Ко всем этим рискам, вызовам и угрозам наша система обеспечения национальной безопасности готова. Более того, они все проанализированы, сделан акцент и анализ, как они будут развиваться в перспективе. Все эти объекты нашли отражение в Концепции национальной безопасности.
Евгений Цариков, курсант военного факультета БГУ:
Концепция делает определенный выстрел в будущее. То есть Концепция – это такой документ, который должен быть актуальным ближайшие 10-15 лет. И тот проект Концепции, который мы имеем сегодня на рассмотрении, тот проект, который мы сегодня обсуждаем – это проект, который действительно во многом отвечает современным трендам.
Площадкой для обсуждения концепции нацбезопасности факультет международных отношений БГУ стал не случайно. Именно там готовят будущих специалистов госуправления, которые будут защищать национальные интересы нашей страны.