Прямой эфир

В БГУ прошла дискуссионная площадка по проекту Концепции нацбезопасности. Каким будет документ?

16 июня 2023 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На европейском континенте наблюдается масштабный военно-политический кризис, который ведет к разрушению региональной и глобальной безопасности. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Павел Муравейко на встрече со студентами и преподавателями БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БГУ прошла дискуссионная площадка по проекту Концепции нацбезопасности. Каким будет документ?-1

Сегодня страны Запада предпринимают всяческие меры для эскалации кризиса. Настораживает расширение НАТО: Финляндия уже практически стала членом Альянса, на пути вступления находится и Швеция. В то же время происходит наращивание военных группировок. Проводятся масштабные учения. Их количество за последние годы выросло в три раза, а состав участников – в пять.

В БГУ прошла дискуссионная площадка по проекту Концепции нацбезопасности. Каким будет документ?-4

Олег Лешенюк, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:
На любой контраргумент должны быть какие-то конкретные позиции со стороны в том числе Республики Беларусь. Не нужно учитывать то, что мы маленькое государство, мы в определенной мере играем значимую роль в региональной безопасности на Евразийском континенте. Поэтому реагировать государство должно соответствующим образом.

В БГУ прошла дискуссионная площадка по проекту Концепции нацбезопасности. Каким будет документ?-7

Глобальная милитаризация континента превышает все мыслимые параметры. В сравнении с прошлым годом военные расходы европейских стран возросли на 13 % и сегодня составляют почти 480 миллиардов долларов. Геополитическая обстановка в мире непосредственно влияет на безопасность нашей страны. Эти и другие факторы учтены в проекте новой Концепции нацбезопасности.

В БГУ прошла дискуссионная площадка по проекту Концепции нацбезопасности. Каким будет документ?-10

Павел Муравейко, первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:
Альянс сегодня проводит на территории Европы фактически четыре операции, в рамках которых объединенное вооруженное формирование Альянса дислоцируется в Европе в различных странах и составляет около 35 тысяч. Ко всем этим рискам, вызовам и угрозам наша система обеспечения национальной безопасности готова. Более того, они все проанализированы, сделан акцент и анализ, как они будут развиваться в перспективе. Все эти объекты нашли отражение в Концепции национальной безопасности.

В БГУ прошла дискуссионная площадка по проекту Концепции нацбезопасности. Каким будет документ?-13

Евгений Цариков, курсант военного факультета БГУ:
Концепция делает определенный выстрел в будущее. То есть Концепция – это такой документ, который должен быть актуальным ближайшие 10-15 лет. И тот проект Концепции, который мы имеем сегодня на рассмотрении, тот проект, который мы сегодня обсуждаем – это проект, который действительно во многом отвечает современным трендам.

В БГУ прошла дискуссионная площадка по проекту Концепции нацбезопасности. Каким будет документ?-16

Площадкой для обсуждения концепции нацбезопасности факультет международных отношений БГУ стал не случайно. Именно там готовят будущих специалистов госуправления, которые будут защищать национальные интересы нашей страны.

# Национальная безопасность # общество # Павел Муравейко # Олег Лешенюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: кто нерадивых руководителей пересаживает из одного кресла в другое – это сродни коррупции
16 июня 2023 10:57

Лукашенко: кто нерадивых руководителей пересаживает из одного кресла в другое – это сродни коррупции

«Вот эта порнография вовсю». Обратная сторона капремонта – анонс программы «Решение есть!»
16 июня 2023 10:43

«Вот эта порнография вовсю». Обратная сторона капремонта – анонс программы «Решение есть!»

Лукашенко обозначил главный критерий оценки кадров – результат
16 июня 2023 09:44

Лукашенко обозначил главный критерий оценки кадров – результат