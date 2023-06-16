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О жизни и творчестве художника Юрия Пэна. Вот какая книга рассказывает про известного мастера

16 июня 2023 12:29
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Анжела Садовская, заведующая отделом рекламы издательства «Беларусь»:
Сегодня издательство «Беларусь» хотело бы представить книгу, посвященную творчеству уникального человека Юрия Пэна. Он был известным мастером живописи. Это был известный педагог. Как же складывалась жизнь этого уникального мастера, который внес огромный вклад в историю белорусской художественной культуры? Он закончил Петербургскую художественную академию, после ее окончания вернулся работать в Витебск. В Витебске он прожил более 40 лет и создал более 1 000 своих полотен. Это был наиболее плодотворный период его жизни. В Витебске он же создал первую в Беларуси частную художественную школу.

На своих полотнах Юрий Пэн отображал жизнь бедного еврейского народа, его быт. В том числе много его полотен посвящены прекрасному городу Витебску, который он безмерно любил. Он нарисовал за этот период более 1 000 картин. К сожалению, большая часть из них (более 600 полотен) была утрачена в годы ВОВ. В книге представлено более 200 фото его работ, фотографии представлены из коллекций Национального художественного музея, из коллекций Витебского краеведческого музея, из Санкт-Петербургского музея истории и прочих музеев. Имя этого художника известно не только у нас в стране, но и далеко за ее пределами, в том числе благодаря его известным ученикам.

О жизни и творчестве художника Юрия Пэна. Вот какая книга рассказывает про известного мастера-1

Если вы будете когда-нибудь в Витебске, обязательно посетите Витебский художественный музей, где представлены его работы. Сейчас, когда пройдет в Витебске «Славянский базар», приедет очень много гостей в нашу гостеприимную Беларусь, издательство «Беларусь» рекомендует вам посетить музей, где представлены полотна этого известного художника, в том числе там представлена и наша книга, которую можно будет приобрести и познакомиться с его работами, забрать эту книгу с собой на память. С учетом того, что эта книга издана не только на русском языке, но и на английском языке. И имя Юрия Пэна известно за пределами нашей страны. С этой книгой можно будет познакомиться и иностранным нашим туристам. Именно Юрию Пэну удалось вырастить большую плеяду художников, которые внесли огромный вклад в мировую художественную культуру. И их имена известны на весь мир. Он был талантливейшим живописцем, мастером и педагогом.

# Книги # общество # Фотофакт

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