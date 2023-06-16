О жизни и творчестве художника Юрия Пэна. Вот какая книга рассказывает про известного мастера

Анжела Садовская, заведующая отделом рекламы издательства «Беларусь»:

Сегодня издательство «Беларусь» хотело бы представить книгу, посвященную творчеству уникального человека Юрия Пэна. Он был известным мастером живописи. Это был известный педагог. Как же складывалась жизнь этого уникального мастера, который внес огромный вклад в историю белорусской художественной культуры? Он закончил Петербургскую художественную академию, после ее окончания вернулся работать в Витебск. В Витебске он прожил более 40 лет и создал более 1 000 своих полотен. Это был наиболее плодотворный период его жизни. В Витебске он же создал первую в Беларуси частную художественную школу.

На своих полотнах Юрий Пэн отображал жизнь бедного еврейского народа, его быт. В том числе много его полотен посвящены прекрасному городу Витебску, который он безмерно любил. Он нарисовал за этот период более 1 000 картин. К сожалению, большая часть из них (более 600 полотен) была утрачена в годы ВОВ. В книге представлено более 200 фото его работ, фотографии представлены из коллекций Национального художественного музея, из коллекций Витебского краеведческого музея, из Санкт-Петербургского музея истории и прочих музеев. Имя этого художника известно не только у нас в стране, но и далеко за ее пределами, в том числе благодаря его известным ученикам.