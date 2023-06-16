Мядель принимает фестиваль хорового искусства «Пеўчае поле»

Новости Беларуси. Берега Нарочи 16 июня примут фестиваль хорового искусства «Пеўчае поле», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже этим вечером состоится открытие, пожалуй, самого яркого события в озерном крае.

Фестиваль имеет более чем 70-летнюю историю. Неизменным в его формате остается конкурсная составляющая. Уже завтра перед жюри в Мядельском районном Центре культуры мастерство продемонстрируют коллективы с народной манерой пения. А вот те, которые берут за основу классическую музыку, будут исполнять ее под сводами костела Матери Божьей Шкаплерной. Всего в творческом соревновании участвуют 27 вокально-хоровых коллективов из всех областей Беларуси. Их голоса хранят преданность родному краю и богатое культурное наследие предков.