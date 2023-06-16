Мядель принимает фестиваль хорового искусства «Пеўчае поле»

Новости Беларуси. Берега Нарочи 16 июня примут фестиваль хорового искусства «Пеўчае поле», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже этим вечером состоится открытие, пожалуй, самого яркого события в озерном крае.
Новости Беларуси. Берега Нарочи 16 июня примут фестиваль хорового искусства «Пеўчае поле», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже этим вечером состоится открытие, пожалуй, самого яркого события в озерном крае.
Фестиваль имеет более чем 70-летнюю историю. Неизменным в его формате остается конкурсная составляющая. Уже завтра перед жюри в Мядельском районном Центре культуры мастерство продемонстрируют коллективы с народной манерой пения. А вот те, которые берут за основу классическую музыку, будут исполнять ее под сводами костела Матери Божьей Шкаплерной. Всего в творческом соревновании участвуют 27 вокально-хоровых коллективов из всех областей Беларуси. Их голоса хранят преданность родному краю и богатое культурное наследие предков.
Фестиваль не обходится без выступления профессиональных коллективов. По многолетней традиции его не пропускает Национальный академический народный хор имени Цитовича. Его выступление завтра в амфитеатре Мяделя будет предварять церемонию награждения победителей фестиваля. Они также выйдут на сцену. Выступление сводного хора лауреатов украсит салют в их честь. Он будет отражаться в водной глади озера Мястра, на берегу которого и размещается Мядель.