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Козел: у Беларуси есть шанс достичь такого уровня комфорта жизни, какого нет ни у одной страны!

19 декабря 2025 15:15
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Подготовка специалистов для высокотехнологичных отраслей напрямую связана с развитием экономики и технологическим суверенитетом Беларуси. Эту тему мы продолжим обсуждать в выездной студии СТВ. На прямой связи с нами Дворец Республики. Передаем слово Екатерине Забенько и ее собеседнику. 

Екатерина Забенько, СТВ:
В нашей выездной студии во Дворце Республики очередной гость. Это Георгий Владимирович Козел, директор Минского колледжа цифровых технологий, заместитель председателя правления Белорусского фонда мира.

Вы не первый год являетесь делегатом Всебелорусского народного собрания. У вас огромный опыт работы на этом заседании. Это уже история на сегодняшний день. Что, думаете, об этом событии напишут наши потомки?

Козел: у Беларуси есть шанс достичь такого уровня комфорта жизни, какого нет ни у одной страны!-2

Георгий Козел, директор Минского колледжа цифровых технологий, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Я принимаю участие как делегат в заседании третьего Всебелорусского народного собрания. На каждом этапе исторического развития нашей страны мы принимали программу, которая была важна именно на тот период. Но отличие этой программы, что мы концентрируем внимание, что главной целью ее является человек. Повышение комфорта, качества и уровня жизни в ближайшее пятилетие.

А как директору колледжа цифровых технологий мне очень важно акцентирование внимание на том, что наша страна в это пятилетие должна сделать технологический прорыв, который определит развитие страны не только на 5, а на 10-15, может, даже где-то по отдельным направлениям и на 25 лет жизни нашей страны.

Далее смотрите в видео.

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