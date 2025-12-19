Козел: у Беларуси есть шанс достичь такого уровня комфорта жизни, какого нет ни у одной страны!

Подготовка специалистов для высокотехнологичных отраслей напрямую связана с развитием экономики и технологическим суверенитетом Беларуси. Эту тему мы продолжим обсуждать в выездной студии СТВ. На прямой связи с нами Дворец Республики. Передаем слово Екатерине Забенько и ее собеседнику.

Екатерина Забенько, СТВ:

В нашей выездной студии во Дворце Республики очередной гость. Это Георгий Владимирович Козел, директор Минского колледжа цифровых технологий, заместитель председателя правления Белорусского фонда мира.

Вы не первый год являетесь делегатом Всебелорусского народного собрания. У вас огромный опыт работы на этом заседании. Это уже история на сегодняшний день. Что, думаете, об этом событии напишут наши потомки?