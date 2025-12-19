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За пятилетку мы нацелены на модернизацию сетей – замминистра энергетики

19 декабря 2025 17:48
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Как добиться беби-бума? Что со стратегией цифровизации и почему мы делаем ставку на энергетику? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

За пятилетку мы нацелены на модернизацию сетей – замминистра энергетики-2

Константин Аношенко, заместитель министра энергетики Беларуси:
За эту пятилетку мы нацелены на развитие, модернизацию, реконструкцию наших сетей. Распределительные сети, которые питают наши дома, мы продолжали их очень настойчиво строить, потому что знаем, насколько востребована у нашего населения услуга по отоплению электричеством.

Услуга очень пользуется популярностью. И с момента старта нашей атомной станции мы очень интенсивно развивали именно распределительные сети, чтобы обеспечить эту услугу. Подошли как раз к моменту, когда нам надо теперь вкладывать достаточно значительные средства в развитие передающей, основной сети, сети высокого напряжения. И это как раз показатель необходимости развития передающей сети, у нас также отражена в нашем прогнозе социально-экономического развития до 2030 года, которая просмотрен был на Всебелорусском народном собрании.

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# Всебелорусское народное собрание

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