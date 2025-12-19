Это будущее гражданской авиации! Председатель Барановичского горисполкома рассказал о проекте «Освей»

Основное внимание в предстоящей пятилетке будет уделено нашим районам – об этом заявил Александр Лукашенко. Президент напомнил об ответственности руководителей за эти территории и подчеркнул, что развитие должно быть планомерным. Сильные регионы – один из приоритетов принятой на ВНС программы соцэкономразвития до 2030 года. Как задачи будут реализовывать на местах – обсуждают в выездной студии СТВ

Екатерина Забенько, СТВ: Сегодня вы успешно презентовали свой проект, это гражданский самолет «Освей», который создается непосредственно в городе Барановичи, который закрывает сразу несколько важных вопросов: это и импортозамещение, и промышленная кооперация. Расскажите нам поподробнее о том, как этот инвестиционный крупный проект вписывается в программу на будущую пятилетку.

Максим Антонюк, председатель Барановичского горисполкома, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Проект по самолету «Освей» является самым крупным в городе Барановичи инвестиционным проектом. Это будущее гражданской авиации в Республике Беларусь и в Российской Федерации в части легкого самолета. Это двухмоторный многоцелевой пассажирский самолет, мы планируем, что в 2027 году первый опытный образец уже будет проходить летные испытания. Да, это кооперация с нашими российскими партнерами, с авиастроительными предприятиями Российской Федерации.

Специалисты 558-го авиаремонтного завода Барановичского уже проходят обучение, это обучение длится постоянно. В Республике Беларусь не было компетенций по строительству. Как сказал глава государства, у нас много компетенций по ремонту, как пассажирской, так и военной авиационной техники, но действительно выход на новый уровень – создание своего самолета, в котором мы будем не просто сборочным производством, а мы участвуем непосредственно в самой разработке. Разработке определенных узлов, деталей сборочных единиц.

На сегодняшний день уже сдан в эксплуатацию один из производственных корпусов, ведется строительство второго корпуса, и в 2026 году мы начнем строительство основного корпуса, где будет производиться сборка. По мере выхода на проектную мощность это будет до 20 самолетов в год.

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