Как конкурировать с нейросетями и реагировать на «бродячий цирк» с Запада? Вот что ответил Президент

19 декабря 2025-го Беларусь перевернула еще одну очень важную страницу в своей новейшей истории. И именно этот момент определит наше ближайшее будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об историческом событии, нашем настоящем и будущем – Евгений Пустовой. Все решения – прозрачны. Первый озвучил Послание белорусскому народу и Парламенту. Отвечал на вопросы каверзные.

Андрей Кривошеев, председатель правления ОО «Белорусский союз журналистов»:

Как нам, людям, с нашим интеллектом конкурировать с нейросетями? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не хотелось бы, чтобы какая-то машина или компьютер нас заменил. Думаю, что это не произойдет. Дмитрий Жук, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:

Скажите, как вы смотрите на этот бродячий цирк? Вам их не жалко?

Александр Лукашенко:

Они ляпают языками, вы это видите, до дела не дойдут. Но западные спецслужбы их уже подталкивают. Ребята, разговоры закончили, надо воевать, надо что-то делать. А революционеров и солдат, военных там нет.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Средства массовой информации наших соседей, которых не выбирают, или буквально тех беглых, которые вылечили за наш счет зубы и сегодня бегают и щелкают этим зубами в нашу сторону. А их позиция такая, что, например, окончание этого конфликта в Украине абсолютно невыгодно вам прежде всего.