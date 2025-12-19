Как конкурировать с нейросетями и реагировать на «бродячий цирк» с Запада? Вот что ответил Президент
19 декабря 2025-го Беларусь перевернула еще одну очень важную страницу в своей новейшей истории. И именно этот момент определит наше ближайшее будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об историческом событии, нашем настоящем и будущем – Евгений Пустовой.
Все решения – прозрачны. Первый озвучил Послание белорусскому народу и Парламенту. Отвечал на вопросы каверзные.
Андрей Кривошеев, председатель правления ОО «Белорусский союз журналистов»:
Как нам, людям, с нашим интеллектом конкурировать с нейросетями?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не хотелось бы, чтобы какая-то машина или компьютер нас заменил. Думаю, что это не произойдет.
Дмитрий Жук, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:
Скажите, как вы смотрите на этот бродячий цирк? Вам их не жалко?
Александр Лукашенко:
Они ляпают языками, вы это видите, до дела не дойдут. Но западные спецслужбы их уже подталкивают. Ребята, разговоры закончили, надо воевать, надо что-то делать. А революционеров и солдат, военных там нет.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Средства массовой информации наших соседей, которых не выбирают, или буквально тех беглых, которые вылечили за наш счет зубы и сегодня бегают и щелкают этим зубами в нашу сторону. А их позиция такая, что, например, окончание этого конфликта в Украине абсолютно невыгодно вам прежде всего.
Александр Лукашенко:
Наоборот, если война закончится, ну мне это крайне выгодно, потому что я занимаю позицию миролюбивую. Недавно Президент Путин публично поблагодарил за нашу белорусскую позицию миротворческую. Вы об этом слышали.
Мы действительно всегда занимали и занимаем эту позицию. Помните, на какой-то день войны мы разговаривали по телефону с Зеленским и я ему сказал: Володя, заканчивай эту войну. «А, вот, на меня напали!» Я говорю: слушай, давай говорить о том, что делать дальше. Ну напали, не напали, но война на твоей территории. Ты будешь виноват. Что сейчас происходит?