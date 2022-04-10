Сенатор: курс доллара, как видите, падает, естественно, цены тоже регулируются с учётом этого курса
От афтершоков глобальных геополитических столкновений страдают в первую очередь интересы и карманы простых европейцев, которые не могут повлиять на ситуацию. Зачастую их охватывает паника. В магазинах доходит и до драк за дефицитный товар, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В наших торговых точках если сражения ведутся, то только за качество товара, а борьба, если и есть, – только с завышением стоимости.
Съемочная группа СТВ отправилась в небольшой торговый рейд подальше от столицы, чтобы провести свою ревизию цен и заодно понять, кому выгодны спекуляции на рынке и как с этим бороться.
Гамбург – один из крупнейших городов Германии. На полках местных супермаркетов хоть шаром покати. Сахар, мука, рис, макароны в одночасье стали дефицитом. Логистика товаров, выстроенная десятилетиями, на фоне санкций попросту разрушена. Сотрудничать с нами отныне не в почете. Перевозчики, чтобы хоть как-то удовлетворить спрос, идут на самые изощренные хитрости. Простая доставка из точки «А» в точку «Б» превращается в настоящий квест. От такого не только цены взлетят.
Алексей Неверов, председатель Гомельского областного объединения профсоюзов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Посмотрите на фрукты и овощи импортного производства. Там повышение идет в среднем где-то на разные виды товаров от 10 % до 65 %, есть такие даже позиции. Но опять же, цены начинают потихоньку возвращаться, курс доллара, как видите, падает. Естественно, и цены тоже регулируются с учетом этого курса доллара.
Алексей Неверов:
Молочку, думаю, берут все – от разных возрастов. Здесь никакого такого повышения цен большого мы не увидели, потому что это продукты отечественного производства. Мы не увидим среди молочной продукции импортного производства какую-то продукцию. Если она есть, то в очень мизерном составе. Я даже могу сказать, на что упала цена. Вот колбасные изделия, вареная колбаса – упала цена, ну, в районе 4-5 %.
В этом магазине о 36-м постановлении знают, и цены здесь в порядке.
Константин Герцев:
Морковь столовая у нас 1,57 рубля.