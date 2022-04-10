Сенатор: курс доллара, как видите, падает, естественно, цены тоже регулируются с учётом этого курса

От афтершоков глобальных геополитических столкновений страдают в первую очередь интересы и карманы простых европейцев, которые не могут повлиять на ситуацию. Зачастую их охватывает паника. В магазинах доходит и до драк за дефицитный товар, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В наших торговых точках если сражения ведутся, то только за качество товара, а борьба, если и есть, – только с завышением стоимости.

Съемочная группа СТВ отправилась в небольшой торговый рейд подальше от столицы, чтобы провести свою ревизию цен и заодно понять, кому выгодны спекуляции на рынке и как с этим бороться.

Гамбург – один из крупнейших городов Германии. На полках местных супермаркетов хоть шаром покати. Сахар, мука, рис, макароны в одночасье стали дефицитом. Логистика товаров, выстроенная десятилетиями, на фоне санкций попросту разрушена. Сотрудничать с нами отныне не в почете. Перевозчики, чтобы хоть как-то удовлетворить спрос, идут на самые изощренные хитрости. Простая доставка из точки «А» в точку «Б» превращается в настоящий квест. От такого не только цены взлетят.