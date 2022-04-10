Кровавая Ведьма и Фрау Абажур. За что жена первого коменданта Бухенвальда получила такие прозвища?

Новости Беларуси. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 11 апреля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Глядя на эти кадры, можно подумать, что группа добротно одетых по последней моде жителей Веймара просто идет на экскурсию. Они улыбаются, словно в параллельной реальности. Они еще не знают, что им предстоит увидеть.

Но знали ли они, что происходило всего в 10 километрах от их города на протяжении нескольких лет? Утверждали, что нет. Тысячу веймарцев пригласили в Бухенвальд американцы сразу после освобождения, чтобы открыть глаза на жуткую правду. Горы изможденных трупов, орудия казней и глаза оставшихся в живых узников.

«Каждому свое» – на первый взгляд, справедливая фраза на входе в концлагерь. Но то, как нацисты вершили справедливость за воротами Бухенвальда, повергает в шок.

Это не бумажные рисунки – татуировки на выделанной человеческой коже. За ними охотилась жена первого коменданта Бухенвальда Ильза Кох. За извращенную жестокость заключенные прозвали ее Кровавая Ведьма и Фрау Абажур.