Представитель КГК прошлась по гомельскому рынку. Что будет тем, кто завысил цены?

От афтершоков глобальных геополитических столкновений страдают в первую очередь интересы и карманы простых европейцев, которые не могут повлиять на ситуацию. Зачастую их охватывает паника. В магазинах доходит и до драк за дефицитный товар, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В наших торговых точках если сражения ведутся, то только за качество товара, а борьба, если и есть, – только с завышением стоимости.
На рынке Гомеля ревизию устроил местный госконтроль. В прицеле белорусские овощи и соответствие их цены пределу, прописанному в уже упомянутом 36-м постановлении. Увы, обошлось не без нарушений.
Зинаида Турбал, представитель Комитета государственного контроля Гомельской области:
Картофель сейчас продается за 1,60 рубля при предельной цене в 1,41 рубля. Капуста – 2,50 при предельной цене 1,73. Субъекту хозяйствования будут выданы рекомендации, по которым он приведет розничные цены в соответствие с действующим законодательством.
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