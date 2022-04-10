Представитель КГК прошлась по гомельскому рынку. Что будет тем, кто завысил цены?

От афтершоков глобальных геополитических столкновений страдают в первую очередь интересы и карманы простых европейцев, которые не могут повлиять на ситуацию. Зачастую их охватывает паника. В магазинах доходит и до драк за дефицитный товар, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В наших торговых точках если сражения ведутся, то только за качество товара, а борьба, если и есть, – только с завышением стоимости.