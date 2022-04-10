Они думали, что едут на работу. Как издевались над людьми, которые попадали в Тростенец

Новости Беларуси. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 11 апреля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 11 апреля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Такие фабрики смерти действовали не только в Германии, но и в оккупированных странах. Только на территории Беларуси их было 260.
Екатерина Котловская, начальник отдела Музея истории Великой Отечественной войны:
В нацистских лагерях создавались такие условия жизни, которые делали все, чтобы человек просто не вышел из этого места. Это непосильный труд, тяжелые работы, нехватка продовольствия, невероятная скученность. Все это приводило к одному – смерти.
Печально известный на весь мир Тростенец под Минском был самым крупным во всем бывшем СССР. 206 500 жертв. Здесь уничтожали военнопленных, узников Минского гетто, мирных белорусов и немцев.
Екатерина Котловская:
Этот лагерь является местом международной скорби, так как там погибали не только советские граждане, но и граждане Европы еврейского происхождения. Из этой цифры 22 тысячи – это граждане Европы. Целенаправленные акции, в Тростенец сразу привозили составы и именно на территории Тростенца эти люди умирали. Многие думали, что они едут на Восток. На работу. Но, как мы понимаем, эти люди были уничтожены уже в Тростенце.
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