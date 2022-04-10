Они думали, что едут на работу. Как издевались над людьми, которые попадали в Тростенец

Новости Беларуси. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 11 апреля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Такие фабрики смерти действовали не только в Германии, но и в оккупированных странах. Только на территории Беларуси их было 260.

Екатерина Котловская, начальник отдела Музея истории Великой Отечественной войны:

В нацистских лагерях создавались такие условия жизни, которые делали все, чтобы человек просто не вышел из этого места. Это непосильный труд, тяжелые работы, нехватка продовольствия, невероятная скученность. Все это приводило к одному – смерти.

Печально известный на весь мир Тростенец под Минском был самым крупным во всем бывшем СССР. 206 500 жертв. Здесь уничтожали военнопленных, узников Минского гетто, мирных белорусов и немцев.